 

Денис Мацуев: нам не страшен этот “серый волк”

11.04.2020, 18:41, Новости дня

На концерте "Мы вместе", который проходит на Исторической сцене Большого театра, выступил пианист Денис Мацуев. Народный артист РФ сделал это по видеосвязи из Иркутска.

Музыкант обратился ко всем телезрителям, напомнив: сейчас очень непростой период, но он, как и все сибиряки, оптимист, и поэтому уверен: надо пересидеть это время, и в скором времени мы победим.

"Нам, в общем, не страшен этот "серый волк", — отметил Мацуев, добавив, что хочет "сыграть на эту тему".

Концерт солидарности и благодарности людям, которые делают все, чтобы победить коронавирус COVID-19 в России, проходит в пустом зале, но на глазах у миллионов телезрителей. Трансляцию творческого марафона ведут телеканал "Россия 1" и сайт Вести.Ru. Концерт организован телеканалом "Россия 1" и Большим театром при поддержке Министерства культуры РФ.

МЫ ВМЕСТЕ. Трансляция концерта из Большого театра



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