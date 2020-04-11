 

Более 150 членов королевской семьи Саудовской Аравии заразились коронавирусом

11.04.2020, 18:32, Разное

Старший принц Саудовской Аравии Фейсал ибн Бандар, который является губернатором столицы Эр-Рияд, находится в реанимации вследствии заражения COVID-19. У нескольких десятков других членов королевской семьи Аль-Сауд – по разным данным, более 150 принцев и принцесс – также диагностирован новый коронавирус. Элитной больнице имени короля Фейсала, обслуживающей монаршую семью, был направлен “запрос сверху” подготовить 500 VIP-мест, так как ожидается поступление и других заболевших, которые контактировали в последнее время с госпитализированными. Об этом сообщает издание The New York Times.

Что касается 84-летнего короля Саудовской Аравии Салмана, он самоизолировался во дворце, расположенном на острове в Красном море, неподалеку от Джидды. В отдаленное от городов место сбежали также наследный принц Мухаммад ибн Салман и все министры.

Саудовская Аравия, так же как и большинство других стран, ввела жесткие карантинные меры: закрыты для въезда все крупные города страны, жителям не разрешено выходить из домов, исключение – магазины и аптеки. На данный момент в стране зафиксировано 4033 случая заражения, 52 смерти и 720 случаев выздоровления.



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