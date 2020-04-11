Консульство США в Гуанчжоу сообщило о дискриминации афроамериканцев со стороны властей

11.04.2020, 18:30, Новости дня

Консульство США в Гуанчжоу, одном из крупнейших китайских городов, обратилось к гражданам США афроамериканского происхождения с просьбой избегать посещения города в связи с усилением дискриминации со стороны китайских властей в условиях пандемии COVID-19.

В сообщении, которое в субботу получили все граждане США, стоящие на учете в посольстве США в Китае, говорится о том, что власти Гуанчжоу проявляют «повышенное внимание к иностранцам».

«В связи с ростом числа случаев заражения COVID-19, власти Гуанчжоу усилили контроль за иностранными гражданами. В рамках этой кампании, полиция приказала барам и ресторанам не обслуживать клиентов африканского происхождения», – говорится в тексте рассылки.

«Кроме того, местные чиновники обязали всех людей, контактировавших с афроамериканцами и африканцами, пройти обязательный тест на COVID-19 c последующим карантином, вне зависимости от истории недавних поездок и предыдущих карантинов. Афроамериканцы, живущие в Гуанчжоу, также сообщают, что ряд компаний и гостиниц отказываются их обслуживать», – говорится в сообщении.

Дипломаты предупреждают о том, что правовая система Китая «может быть непрозрачной», и что граждане США могут подвергаться «усиленному контролю со стороны местных органов охраны порядка и государственной безопасности».

По данным Associated Press, полиция и управление общественного здравоохранения Гуанчжоу сообщили во вторник местным журналистам, что таким образом власти реагируют на слухи, согласно которым «300 тысяч чернокожих людей вызвали в Гуанчжоу вторую эпидемию», что «вызвало панику» среди горожан. Власти при этом заявляют, что данные слухи являются недостоверными.

Африканские дипломаты в Пекине встретились с представителями МИД Китая и «выразили серьезную обеспокоенность, осудив унизительные переживания, которым подвергаются наши граждане», – говорится в выпущенном в пятницу заявлении посольства Сьерра-Леоне в Пекине. Дипломаты сообщили, что 14 граждан Сьерра-Леоне были помещены в Гуанчжоу в 14-дневный карантин.

Спикер Палаты представителей Нигерии Феми Гбаджабиамила подверг Пекин жесткой критике, потребовав ответа от посла КНР в Нигерии в связи с дискриминацией нигерийцев в Гуанчжоу. Отдельное заявление по этому поводу также выпустил министр иностранных дел Нигерии Джеффри Оньяама.

Ноты протеста в связи с действиями властей Гуанчжоу также выпустили председатель комиссии Африканского союза и МИД Кении.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в четверг заявил, что Китай пытается не допустить «импорта» коронавируса из-за рубежа, однако признал, что «при осуществлении мер могли возникнуть некоторые недоразумения». Чжао заявил, что «Китай одинаково относится ко всем иностранцам».