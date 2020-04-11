 

США окажут помощь Италии в борьбе со вспышкой коронавируса

11.04.2020, 18:30, Новости дня

Президент Дональд Трамп утвердил финансирование целого комплекса мер по оказанию поддержки Италии, серьезно пострадавшей от пандемии коронавируса. Об этом говорится в заявлении госсекретаря Майка Помпео, которое было опубликовано Госдепартаментом в субботу.

Поддержка будет оказана, в том числе, международным и общественным организациям, многие из которых уже оказывают помощь итальянцам. Эти усилия помогут поддержать восстановление итальянской экономики.

По словам Помпео, США также окажут своему союзнику по блоку НАТО техническую поддержку, «опираясь на существующие партнерские и продуктивные отношения между Министерством здравоохранения и социальных служб США и итальянским здравоохранением».

В Италии на военных базах находятся около 30 тысяч американских военнослужащих и членов их семей. Американские военные будут оказывать итальянцам помощь в различных сферах, в том числе в предоставлении телемедицинских услуг, транспортировке и сборке полевых госпиталей и оборудования, лечении пациентов, не зараженных коронавирусом, и в перевозке предметов снабжения, топлива и продуктов питания.

«Эта критически важная помощь не только поможет итальянскому народу, но и поддержит мировые торговые и логистические цепочки. Только все вместе, и только благодаря открытости, сотрудничеству и взаимной поддержке, мы сможем победить COVID-19», – подчеркнул Майк Помпео.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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