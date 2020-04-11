 

РПЦ изъявила готовность закрыть храмы из-за коронавируса по просьбе местных властей

11.04.2020, 18:30, Разное

Русская православная церковь может пойти на закрытие храмов из-за распространения коронавируса, если этого потребуют представители местных властей. Такую информацию рассказал глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
В частности, представитель РПЦ заявил о том, что изначально закрытие храмов для верующих не планировалось. Однако, если эпидемиологические соображения будут требовать таких мер и об этом попросят местные власти, часть церквей будет закрыта для посетителей.

Тем не менее богослужения в закрытых храмах все же осуществляться будут. Также, по словам митрополита, по возможности будут организованы и видеотрансляции.



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