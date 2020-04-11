Стало известно об ограничении въезда легковых машин в Москву

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11.04.2020, 18:30, Новости дня

ГИБДД ограничила въезд в Москву легковых автомобилей из других регионов, сообщили источники в правоохранительных органах.

«В связи с введением дополнительных ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции въезд в Москву автомобилей с регистрационными знаками других регионов ограничен», – сказал собеседник ТАСС.

По его словам, ограничение не относится к машинам из Подмосковья. Машины из других регионов разворачивают на постах, если нет безотлагательной причины для поездки в столицу. Всего ГИБДД контролирует 160 въездов в город.

Другой собеседник агентства отметил, что подобные меры примут в Московской области, туда также ограничат въезд автомобилей из других регионов.

Ранее в субботу в ГУ МВД столицы сообщили, что полицейские начали дежурство на всех въездах в Москвы, они контролируют передвижение транспорта и уточняют причину въезда.

До этого сообщалось, что количество патрулей Росгвардии увеличено в Москве для охраны общественного порядка и профилактической работы после усиления ограничительных мер из-за коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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