Главврач Коммунарки вышел на прямую связь с концертом «Мы вместе» на «России 1»

11.04.2020, 18:30, Новости дня

На концерте «Мы вместе» на Исторической сцене Большого театра ведущие Дарья Златопольская и Андрей Малахов выразили благодарность российским врачам, которые выходили на прямую видеосвязь со своих рабочих мест. Среди них был, в частности, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

«Передовая – так сейчас говорят о работе врачей», – напомнил ведущий концерта, который транслируется в эфире телеканала «Россия 1», Андрей Малахов. Работа врачей сегодня, по его словам – это «наша оборона Москвы», а люди, которые сейчас на передовой – настоящие герои.

Слово «Коммунарка» стало символом борьбы с эпидемией, отметила Дарья Златопольская, а главный врач этой больницы Денис Проценко олицетворяет мужество и стойкость. «Потомственный доктор, он прошел путь от фельдшера скорой помощи до главврача и, как настоящий мужчина, шел в атаку на вирус, не скрываясь за спинами подчиненных. Сейчас он сам проходит лечение от коронавирусной инфекции», – приводят ее слова «Вести».

Напомним, что у 44-летнего Проценко ранее был подтвержден диагноз коронавирус. Болезнь протекает не в тяжелой форме, главврач соблюдает карантин в своем кабинете и продолжает работать в дистанционном режиме.

Концерт солидарности и благодарности людям, которые делают все, чтобы победить коронавирус COVID-19 в России, проходит в пустом зале, но на глазах у миллионов телезрителей.

Творческий марафон организован телеканалом «Россия 1» и Большим театром при поддержке Министерства культуры России. Открыл его песней «Все зависит от Бога и немного от нас» Николай Расторгуев.

Также выступят Александр Петров, Юлия Пересильд, Юрий Башмет, Сергей Полунин, Светлана Захарова, Борис Березовский, Тамара Гвердцители, Вадим Репин, Владимир Машков, Сергей Гармаш, Михаил Боярский, Дмитрий Певцов, Денис Мацуев, Евгений Миронов, Константин Райкин. Они исполнят известные песни, стихи и классические произведения.