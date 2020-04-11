 

В Европе переход на удалённую работу спровоцировал повышенный спрос на ноутбуки и планшеты

11.04.2020, 18:30, Разное

Пандемия коронавируса потребовала от работодателей перевести своих сотрудников на удалённую работу. Как показала статистика, этот переход в Европе спровоцировал повышенный спрос на ноутбуки и планшеты.
Специалисты из аналитического агентства International Data Corporation провели анализ рынка в Европе, изучив динамику роста спроса на ноутбуки и планшеты. В связи с обстоятельствами, связанными с эпидемиологической обстановкой, многие компании почти полностью перешли на удалённую работу. Это потребовало закупки большого числа компактных и мобильных устройств. Перевод штата в режим самоизоляции и доставка на дом моноблоков оказалась не комфортной, а потому фирмы начали приобретать более удобные гаджеты. Кроме того, требования кибербезопасности не позволили бы увозить из офисов системные блоки с жёсткими дисками, наполненными конфиденциальной информацией. Из-за этого ноутбуки и планшеты стали продаваться в первом квартале 2020 года на треть чаще, чем в аналогичный период годом ранее.

При этом эксперты отмечают, сейчас у дистрибьюторов в данном сегменте начались проблемы с товаром. Пандемия коронавируса временно нарушила каналы доставки продукции, и вскоре может начаться её дефицит. В то же время, ожидается спад покупательской активности на персональные компьютеры. В целом же IT-рынок менее всех пострадал от последствий повсеместного карантина.



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