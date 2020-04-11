Богомолов заходит в спальню Собчак только после её появления в WhatsApp

11.04.2020, 18:30, Разное

Прямой эфир по пятницам супругов Собчак и Богомолова насмешил поклонников подробностями их личной жизни. Утро режиссера с женой выглядит для многих весьма необычно.

«Совы» и «жаворонки» в семейной жизни иногда все-таки уживаются, если следуют специально разработанной программе поведения. Константин Богомолов назвал утреннее состояние супруги «Ненавистью к миру». А так как он именно вторая «птичка», то встает очень рано. Сейчас муж знаменитости научился подниматься с постели достаточно бесшумно, но до этого самый легкий скрип вызывал бурную реакцию спящей Ксении Собчак.

Затаив дыхание, он выскальзывает за дверь и приступает к работе за компьютером. Периодически Богомолов проверяет в мессенджере WhatsApp, не появилась ли там супруга. Только её стабильное присутствие в приложении открывает ему доступ в спальню к жене. Отсутствие терпения может грозить крупными неприятностями. Ведущая шоу «Осторожно, Собчак!» могла просто заглянуть ненадолго в телефон и снова уснуть. Вот так «веселятся» супруги по утрам.

Иногда развлечение продолжается и днем. Об этом пара пояснила в забавном ролике, где звучит слоган «Сиди дома».