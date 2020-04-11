 

Богомолов заходит в спальню Собчак только после её появления в WhatsApp

11.04.2020, 18:30, Разное

Прямой эфир по пятницам супругов Собчак и Богомолова насмешил поклонников подробностями их личной жизни. Утро режиссера с женой выглядит для многих весьма необычно.
«Совы» и «жаворонки» в семейной жизни иногда все-таки уживаются, если следуют специально разработанной программе поведения. Константин Богомолов назвал утреннее состояние супруги «Ненавистью к миру». А так как он именно вторая «птичка», то встает очень рано. Сейчас муж знаменитости научился подниматься с постели достаточно бесшумно, но до этого самый легкий скрип вызывал бурную реакцию спящей Ксении Собчак.

Затаив дыхание, он выскальзывает за дверь и приступает к работе за компьютером. Периодически Богомолов проверяет в мессенджере WhatsApp, не появилась ли там супруга. Только её стабильное присутствие в приложении открывает ему доступ в спальню к жене. Отсутствие терпения может грозить крупными неприятностями. Ведущая шоу «Осторожно, Собчак!» могла просто заглянуть ненадолго в телефон и снова уснуть. Вот так «веселятся» супруги по утрам.

Иногда развлечение продолжается и днем. Об этом пара пояснила в забавном ролике, где звучит слоган «Сиди дома».



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.02 / Мнение: Зима в Сокольниках

25.02 / «…В бессилии берешь камеру»

23.03 / Скандалы: «Мы приехали в совок! Ничего писать не будем, не имеете право»

23.02 / Новая технология увеличила «живучесть» аккумуляторов с помощью ультразвукового устройства

20.02 / Рубль отыгрывает позиции после падения

28.02 / Наука: Можно ли предсказать эффективность антидепрессантов?

10.02 / Мнение: Об истоках самой лютой русофобии

20.02 / Олег Кашин заявил, что в Кремле следят за судьбой Ксении Собчак

17.02 / В хорошем качестве показан на фото Xiaomi Mi 10 Pro в жемчужно-белом цвете

01.04 / Мнение: Почему на медицину тратят больше, чем на оборону

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска