“Поток пациентов увеличился”. В московском оперативном штабе объяснили очереди из скорых перед больницами

11.04.2020, 18:25, Новости дня

11 апреля пользователи соцсетей сообщили о том, что возле нескольких больниц московского региона скапливаются очереди из десятков машин скорой помощи.

Пробку из скорых заметили возле больницы №119 в Химках и возле московского госпиталя для ветеранов войн №3 на Стартовой улице.

Кроме того, пользователи сообщают о значительном скоплении машин возле городской клинической больницы №52 на северо-западе Москвы и ГКБ №68 имени Демихова – на юго-востоке.

В оперативном штабе по противодействию распространению коронавируса РИА Новости подтвердили, что очереди из скорых связаны со “сложной эпидемиологической обстановкой”.

“Поток пациентов за последние дни действительно увеличился”, – сказали в штабе, заверив, что все пациенты будут помещены в стационар и получат необходимую медпомощь.

10 апреля заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова объявила, что скорая помощь и стационары города работают на пределе – притом, что, по оценкам московских властей, пик заболеваемости COVID-19 в городе еще не наступил. Нагрузкой на систему здравоохранения объясняют введение в Москве пропускного режима и ограничения въезда в столицу из регионов.

По данным на 11 апреля, общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 13 584 человек, в том числе 8552 – в Москве.