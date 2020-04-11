 

В Южной Корее составили первую детальную карту генома COVID-19

11.04.2020, 18:09, Разное

Южнокорейские микробиологи смогли провести детальное изучение строения коронавируса нового типа, по результатам которого составили его генную карту. Специалисты отмечают, что геном SARS-CoV-2 насыщен большим количеством не совсем понятных элементов.
Как изложено в научной работе, опубликованной на страницах зарубежного издания Cell, коронавирус нового типа является представителем группы инфекций, которые при попадании в человеческий организм осуществляют разбивку геномной РНК на более мелкие, носящие название “субгеномные”. Именно они и являются “кирпичиками” для построения новых единиц SARS-CoV-2. По мнению корейских ученых, нахождение способа нарушения жизненного цикла нового коронавируса создаст предпосылки для пресечения его развития в человеческом организме.

На данном этапе специалисты информируют, что ведется поиск “сфер ответственности” найденных субгеномов в генной системе человека. Об этом сообщает интернет-портал Инфореактор.



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