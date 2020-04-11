В Японии предлагают бороться с коронавирусом медью

11.04.2020, 18:09, Разное

В Японии планируют вести борьбу с коронавирусом с помощью меди. Разработки ведутся специалистами из GUDi с коллегами из компании Meisei Industry.

Речь идет о листе из медного волокна, который имеет определенные особенности. Он обладает свойством стерилизации, которая делает неактивными вирусные частицы, но считается безвредным для человека. Носить его можно поверх лицевых масок или им удастся покрывать предметы общего пользования.

Такой лист имеет светочувствительный фотокатализатор на медной поверхности, его создали в префектуре Гумма. Каждый раз, когда на него воздействует свет, активируется вещество с высокой окислительной способностью, разрушающее бактерии и вирусы.