От коронавируса умер муфтий Ингушетии Абдурахман Мартазанов

11.04.2020, 18:09, Разное

В субботу, 11 апреля, в больнице умер ингушский муфтий Абдурахман Мартазанов, начальный тест выявил у него коронавирус. С такими данными выступили в республиканском Минздраве.

Информаторы прежде сообщали, что у священника врачи заподозрили наличие коронавируса после госпитализации. Он пребывал в тяжелом состоянии, медики подключили ему кислород и взяли анализы на пневмонию. Муфтий скончался в дневное время 11 апреля. В общей сложности в регионе почти три десятка заболевших вирусом, один из них находится в плохом состоянии, также в отделении реанимации пребывают четыре пострадавших, у которых подозревают инфекцию.

Прежде стало известно, что в результате заражения коронавирусом в Британии умер медик, который предупреждал премьер-министра страны Бориса Джонсона о надобности оснастить всех врачей в королевстве индивидуальной защитой для защиты во время работы с пациентами. Специалист позже оказался в клинике, где провел полмесяца, но вскоре скончался.