 

Украина запланировала строительство новой морской базы в Азовском море

11.04.2020, 18:08, Новости дня

Украина намерена построить базу ВМС на Азовском море в течение двух лет, проект представили президенту страны Владимиру Зеленскому.

«ВМС Украины имеют две базы – «Юг» и «Восток». Планируется перемещение базы «Восток», которая дислоцируется в Николаеве. Для надежного, функционального размещения и гарантированного выполнения задач в Азовском море предлагается создание военно-морской базы на территории Бердянского торгового порта», – сообщил президенту представитель ВСУ на презентации, передает ТАСС.

Возведение базы планируется проводить в течение 2020 и 2021 годов. В текущем году будут подготовлены и согласованы документы проекта, а строительство, включая три новых причала для военных катеров, будет проводиться в течение следующего года.

«Согласно плану, сюда планируется перебазировать два дивизиона катеров типа «Гюрза» и, после принятия за счет иностранной помощи из США, дивизиона патрульных катеров Mark VI», – отметили военные.

Общий бюджет проекта составит 553 млн гривен (20,2 млн долларов). В новой базе смогут содержаться 12 катеров.

В субботу подразделения морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) провели учения в акватории Черного моря.



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