Нетаньяху приостановил все полеты в Израиль

11.04.2020, 18:08, Новости дня

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху приостановил полеты в страну, сообщил источник в министерстве главы правительства.

«Премьер-министр дал указание остановить все полеты в Израиль до достижения юридических договоренностей, позволяющих командованию тыла забирать всех приземлившихся в специальные гостиницы. Самолеты, уже вылетевшие в Израиль будут впущены», – сказал собеседник РИА «Новости».

До этого местные СМИ сообщали, что жители страны, прибывшие из Нью-Йорка, самостоятельно разъехались по домам без специальных проверок, их не направляли на карантин.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.