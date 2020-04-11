Нетаньяху приостановил все полеты в Израиль

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11.04.2020, 18:08, Новости дня

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху приостановил полеты в страну, сообщил источник в министерстве главы правительства.

«Премьер-министр дал указание остановить все полеты в Израиль до достижения юридических договоренностей, позволяющих командованию тыла забирать всех приземлившихся в специальные гостиницы. Самолеты, уже вылетевшие в Израиль будут впущены», – сказал собеседник РИА «Новости».

До этого местные СМИ сообщали, что жители страны, прибывшие из Нью-Йорка, самостоятельно разъехались по домам без специальных проверок, их не направляли на карантин.

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