 

В России зафиксировали больше 13,5 тысячи случаев заражения коронавирусом

11.04.2020, 17:56, Разное

Вылечились 1045 человек.

В РФ за последние сутки зарегистрировали 1667 новых случав заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Таким образом, общее число подтвержденных случаев заболевания превысило 13,5 тысячи. За сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом, число жертв в РФ достигло 106. Вылечились уже больше тысячи человек.

Инфекция была обнаружена уже в 82 из 85 регионов страны. Подтвержденных случаев заражения пока нет только в Ненецком автономном округе, республике Алтай и на Чукотке.

Большинство новых случаев заражения приходятся на Москву — 1030. В лидерах регионов по числу новых пациентов с коронавирусом также Московская область (+152), Петербург (+80), Нижегородская область (+33). По 26 случаев зафиксировали в Дагестане и Брянской области, еще 25 — в Башкирии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ


Корреспонденты «Новой» и эксперты отвечают на вопросы читателей о пандемии коронавируса. Обновляется

Сегодня в Россию вылетела группа медицинских экспертов, которая собирается помочь властям справиться с распространением заболевания. По данным китайских СМИ, они также доставят в Россию средства индивидуальной защиты: медицинские маски, респираторы, одноразовые перчатки, защитные костюмы и другие расходные материалы.

Источник: Новая газета



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.03 / Эвелина Бледанс в сексуальном наряде поздравила женщин с 8 Марта

04.02 / Начал резать кишку: россиянин попал в больницу из-за лаврового листа

17.02 / В Китае стартовали продажи электрического кроссовера Chevrolet Menlo

05.04 / Хидео Кодзима хочет создать “революционный” хоррор

12.03 / Мнение: Не смог задержать мошенника – ворюга жены испугался и убежал

19.03 / Страх. Монолог американского доктора

10.03 / Мнение: Вам дочку вратаря Ксюшу Малофееву жалко? Решила торговать наркотой из-за нехватки денег “на такси”

04.03 / Мнение: Учитесь, рижане!

10.03 / Нетрадиционный семейный союз с погибшим в бане мужчиной раскрыли его «вдовы»

07.04 / Супруга Алека Болдуина забеременела пятым ребенком после двух выкидышей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска