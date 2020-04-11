Ученые рассказали о пневмокостюме для работы с коронавирусом

11.04.2020, 17:53, Разное

Ринат Максютов рассказал о пневмокостюме, использующемся в борьбе с коронавирусами и остальными небезопасными инфекциями. Не все сотрудники могут работать с таким специальным снаряжением.

Эксперт сообщает, что костюм создали еще 2 года назад. Он сделан из толстой ткани, имеет хороший обзор, защитные элементы и удвоенную молнию, позволяющую обеспечить дополнительную безопасность носителю. Одеяние функционирует под давлением, превышающем таковое в инфекционном виварии.

Специалист подчеркивает, что в этом спецкостюме трудиться могут не все ученые, так как строги требования для работы в зоне заражения.