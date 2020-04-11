Бывшая сотрудница Байдена обвинила его в сексуальных домогательствах

11.04.2020, 17:48, Новости дня

Бывшая сотрудница экс-вице-президента США Джо Байдена обвинила его в сексуальных домогательствах, пишут СМИ.

Бывшая сотрудница Байдена Тара Рид написала заявление в полицию, в котором утверждается, что Байден домогался ее в 1993 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на Business Insider.

В заявлении говорится, что инцидент произошел в коридоре сената США, где Байден положил руку под юбку Рид и совершил действия сексуального характера.

Издание напоминает, что Рид впервые обвинила Байдена в домогательствах в конце марта. В ответ команда Байдена назвала обвинения ложью.

Напомним, Джо Байден является кандидатом в президенты США от Демократической партии. В субботу сообщалось, что популярность действующего президента США Дональда Трампа среди избирателей выросла, он впервые догнал по этому показателю Джо Байдена.