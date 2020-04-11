 

Москва отреагировала на угрозу Трампа «вирусными» санкциями

11.04.2020, 17:30, Новости дня

В Москве обратили внимание на указ президента США Дональда Трампа, предполагающий введение санкций в отношении стран, откладывающих эвакуацию своих граждан из Соединенных Штатов, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

В комментарии РИА «Новости» представитель российского внешнеполитического ведомства отметил, что с «содержательной стороной этого сигнала» еще предстоит разобраться.

«Пока конкретики мало, но в любом случае сейчас не тот момент, когда нужно обращаться по любому поводу к санкционному инструментарию», – подчеркнул Рябков.

По словам замглавы МИД, международное сообщество «видит негативную роль санкционных методов и приемов в нынешней обстановке», когда рестрикции ведут к ухудшению положения простых людей, а не к «изменению поведения правительств», как заявляют в Вашингтоне. В этом контексте санкции США вызывают все большее неприятие, добавил высокопоставленный российский дипломат.

«Но что касается конкретно этого предупреждения, сигнала – будем с этим разбираться», – резюмировал Рябков.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп подписал меморандум, согласно которому в условиях пандемии коронавируса могут вводиться санкции против стран за отказ принимать своих граждан из Америки или за затяжку этого процесса. В Белом доме считают, что такие страны создают «неприемлемые риски» для американцев.

Американист Александр Домрин в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что намерение Трампа нарушает международное право. Тем не менее, у президента США есть возможность их ввести, констатировал эксперт.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.02 / В Сети отреагировали на слова Гончарука о продаже наркотиков ради выплаты ипотеки

04.03 / Активность в сфере услуг Китая упала до рекордно низкого уровня на фоне коронавируса

12.02 / Коронавирус 2019-nCoV. “Укрпошта” приостановила получение посылок для отправки в Китай

11.04 / 100 побочных реакций, четверо умерших. Во Франции рассказали о последствиях лечения больных COVID-19 препаратами против малярии и ВИЧ

26.02 / Денисова просит РФ установить местонахождение 64-летней политзаключенной из Крыма

07.04 / Россиянам дали разъяснения по фактам нарушения трудовых прав на фоне пандемии

06.03 / Медведев предложил Казахстану обсудить экономические меры на фоне коронавируса

03.04 / Трамп поблагодарил Россию за «красивый жест»

05.03 / Коварный зарубеж сеет панику

01.04 / В больнице Сыктывкара более 50 человек заразились коронавирусом от не соблюдавшего карантин врача. Власти заявляли, что “очаг под контролем”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска