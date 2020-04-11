Научный центр “Вектор” испытывал вакцину от коронавируса на обезьянах

11.04.2020, 17:30, Разное

Создавая вакцину от коронавируса, учёные из научного центра “Вектор” испытывали её в первую очередь на обезьянах. По их словам, полученные данные при минимальной коррекции отвечали необходимым лабораторным требованиям.

В настоящий момент Государственный научный центр “Вектор” разрабатывает вакцину от коронавируса. Уже вскоре, о чём сообщается в документальном фильме “Опасный вирус -2”, автором которого является Наиля Аскер-заде, медицинский препарат начнут испытывать на добровольцах. Ранее же, для этих целей привлекали приматов, о чём пояснила Джина Карал Оглы, заместитель директора по науке НИИ медицинской приматологии. Она отметила, научный центр “Вектор”, нуждаясь в обезьянах, обратился в её научную организацию, и заказ на 20 животных был выполнен. Все представители вида прошли трёхнедельный карантин, что позволило исследователям быть уверенными в точности эксперимента. В итоге они получили данные, которые при минимальной коррекцией можно экстраполировать на людей.

Ринат Максютов, генеральный директор научного центра, подтвердил слова коллеги. Он отметил, во время опыта все животные содержались в особых условиях, не позволяющих тем контактировать. Речь идёт не только о непосредственной близости существ, но и о системе вентиляции боксов, где те содержались. К каждому из помещений подводились отдельные воздуховоды, чтобы кислород не смешивался.