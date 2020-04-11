 

Онищенко поспорил с академиком РАН о сроках завершения вспышки коронавируса

11.04.2020, 17:30, Новости дня

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко не согласился с прогнозом, который дал академик РАН Виктор Малеев по поводу сроков завершения вспышки коронавирусной инфекции в нашей стране.

«Мы закончим с этой проблемой, когда выздоровеет последний больной и пройдет еще 14 дней с окончания этого срока», – сказал Онищенко в эфире НСН.

При этом Онищенко считает, что проблема коронавируса гиперболизирована. «Заболевших на Земле 1,5 млн. В то время, как самая захудалая эпидемия гриппа охватывает 390-400 млн человек каждый год. При этом умирают от 200 до 700 тыс. человек», – сказал он.

Депутат призвал не упрощать, поскольку для каждого отдельного человека «коронавирус серьезен». «Каждый из нас ответственен перед своими близкими и своим здоровьем», – добавил он.

Ранее ведущий инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев заявил, что вспышка коронавируса в РФ может завершиться в начале июня.

За последние сутки в РФ подтверждены 1667 случаев новой коронавирусной инфекции в 49 регионах. Выписаны по выздоровлению 250 человек. Всего в стране зарегистрировано 13 тыс. 584 вирус-положительных в 82 регионах.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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