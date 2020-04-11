 

Valve презентовала обновленную версию Steam Controller

11.04.2020, 17:30, Разное

Американская корпорация Valve получила патент на новый геймпад. Данное устройство иностранного производителя напоминает Steam Controller.
В документе геймпад обозначен как «Ручной контроллер со сменными блоками управления». Его основной особенностью станет функция замены клавиши-крестовины на аналоговый стик. Представители Valve презентовали джойстик Steam Controller пять лет назад, но компания прекратила их изготовление в конце осени ушедшего года. Все оставшиеся устройства компания реализовала по пять долларов за единицу.

Ранее стало известно, что в период коронавируса Valve внесла изменения в структуру обновлений в Steam. На такую меру корпорация пошла из-за сильной нагрузки на сеть.



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