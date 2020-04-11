В Луганской области боевики ранили украинского военнослужащего – штаб ООС

11.04.2020, 17:25, Новости дня

11 апреля в Луганской области вследствие обстрелов боевиков ранение получил украинский военнослужащий. Об этом проинформировал пресс-центр операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

“Российские оккупанты в очередной раз открыли огонь по позициям Объединенных сил в районе населенного пункта Новозвановка из автоматических станковых гранатометов. Во время вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение. Эвакуационной техникой воин был доставлен в военно-медицинское учреждение, где ему оперативно оказали надлежащую медицинскую помощь. Состояние здоровья раненого удовлетворительное”, – сказано в сообщении.

В штабе ООС отметили, что украинские военные в ответ на обстрел боевиков “применили имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированием Российской Федерации достойный отпор”. Потери противника уточняются.

#ООС #Операція_ОССьогодні, 11 квітня російські окупанти в черговий раз відкрили вогонь по позиціям Об’єднаних сил в… Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Laupäev, 11. aprill 2020

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