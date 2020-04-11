Из-за коронавируса на всех въездах в Москву выставили полицейские патрули

11.04.2020, 17:25, Новости дня

Из-за эпидемии коронавируса на всех въездах в Москву установили полицейские посты, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы московского управления МВД РФ Владимира Васенина.

По его словам, полицейские “уточняют у граждан причину въезда в столицу”.

По информации новостного Telegram-канала Baza, “полицейские останавливают автомобили с регистрационными номерами из других регионов”.

“У водителей спрашивают причину приезда и пропуск, а также просят показать регистрацию. В случае отсутствия пропуска или столичной регистрации машину разворачивают и отправляют назад, правда, без составления протокола о нарушении изоляции”, – пишет Baza.

При этом, отмечает паблик, “пропуска, которые должны показывать водители, пока никто не видел, включая самих гаишников, поэтому что именно нужно предъявить при остановке – никто не знает”.

В России за последние сутки зарегистрировали 1667 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает “Стоп_коронавирус.рф”.

Общее число подтвержденных случаев заболевания превысило 13,5 тыс., около половины из них – в Москве. За сутки в стране умерли 12 пациентов с коронавирусом, число жертв в РФ достигло 106.