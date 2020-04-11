 

Вакцина от COVID-19 будет создана к сентябрю – профессор Оксфорда

11.04.2020, 17:25, Новости дня

Один из ведущих вакцинологов мира, профессор Оксфордского университета Сара Гилберт заявила, что с 80-процентной вероятностью вакцина, обеспечивающая иммунитет против коронавирусной болезни COVID-19, будет создана к сентябрю. Об этом 11 апреля пишет The Times.

По словам Гилберт, в ближайшие две недели вакцину, которую разрабатывает ее команда, начнут испытывать на людях.

Правительство Великобритании дало понять ученым, что будет готово профинансировать производство миллионов доз, если результаты испытаний окажутся обнадеживающими. Это позволит гражданам немедленно получить доступ к вакцине, отметила Гилберт.

Обычно разработка препарата на основе антител, его испытания и выпуск занимают годы. Однако в случае с COVID-19 у британских специалистов с каждым днем появляется все больше данных и появление эффективной вакцины – уже не просто догадка, сказала профессор.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 11 апреля, общее количество инфицированных в мире достигло 1,71 млн, из них более 389 тыс. выздоровели, а 103,8 тыс. человек умерли.

20 марта представители ВОЗ сообщили, что в мире вакцины от коронавирусной инфекции разрабатывают примерно 20 групп ученых.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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