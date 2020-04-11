Московский храм, где нашли коронавирус, возобновил богослужения

11.04.2020, 17:20, Новости дня

В Москве после дезинфекции открылся храм Рождества Пресвятой Богородицы. Его закрывали из-за болезни священника Виктора Волкова. Как рассказал в субботу в программе "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, Волков заразился коронавирусом COVID-19.

В этом же приходе в районе Крылатское коронавирусом заразились еще нескольких священнослужителей. Они лечатся на дому.

В субботу богослужения в храме возобновились, сказал митрополит Иларион.