 

Что это было? Google прокомментировал случившееся с интервью Проценко

11.04.2020, 17:20, Новости дня

В пресс-службе Google объяснили удаление с сайта YouTube интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко, которое он дал журналисту Антону Красовскому. По сообщению компании, ролик был удален из-за "ошибочного решения, принятого в условиях ограниченных ресурсов", передает РИА Новости.

Интервью с главврачом больницы в Коммунарке, где лечат пациентов с коронавирусом COVID-19, было в трендах русского YouTube и набрало больше трех миллионов просмотров. Как рассказал ранее Антон Красовский, видео было удалено с формулировкой "Нарушение правил сообщества". Позже видео интервью с Проценко вернули на YouTube.

"Это все, что надо вам знать про русский GOOGLE, YouTube и систему ботов Навального", — написал ранее Красовский в своем телеграм-канале.



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