“Готов свергнуть клоуна с пьедестала”. Ян хочет подраться с Сехудо на UFC 250

11.04.2020, 17:20, Новости дня

Российский боец смешанных единоборств Петр Ян заявил, что готов провести бой с чемпионом Ultimate Fighting Championship в легчайшем весе Генри Сехудо, если тот не сможет подраться с бразильцем Жозе Алдо на турнире UFC 250.

Ранее СМИ сообщили, что у Алдо возникли проблемы с оформлением визы для въезда в США. UFC 250 запланирован на 9 мая 2020 года.

"Если турнир UFC 250 будет проведен на острове, значит ли это, что Жозе Алду не потребуется виза и он по-прежнему сможет драться с Генри Сехудо? Или пришло время старикам уйти в сторону и дать законному претенденту свергнуть с пьедестала этого тройного клоуна?", – написал Ян в Twitter.

So if UFC 250 will be moved to the Island, does that mean Aldo doesn’t need visa and he is still fighting Cejudo? Or it’s finally the time for elders to get back to the end of the line and let legit contender dethrone triple clown!? https://t.co/X51YaLi7qs

— Petr “No Mercy” Yan (@PetrYanUFC) April 11, 2020

Напомним, Сехудо после выигрыша турнира по вольной борьбе в рамках Олимпийских игр-2008 в Пекине перешел в ММА и там провел 17 боев, одержав победы в 15 из них. Ян же имеет на своем счету 15 боев и 14 побед.