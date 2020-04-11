Кондитер королевы Елизаветы II поделился рецептом ее любимого пасхального печенья

11.04.2020, 17:16, Разное

По случаю приближающейся католической Пасхи кондитер Елизаветы II поделился с читателями официального сайта и блога королевской семьи в Instagram рецептом ее любимого пасхального печенья. И не просто рассекретил ингредиенты и способ приготовления, но и снял целый мастер-класс на камеру. Если вы захотите приготовить этих зайчиков дома, можете также сфотографировать получившийся результат и выложить в соцсети с хештегом #RoyalBakes.

Ингредиенты:

Для основы:

350 г муки

5 г соды

10 г молотого имбиря

5 г корицы

125 г несоленого сливочного масла

175 г коричневого сахара

1 яйцо

60 г золотого сиропа (светлой патоки)

Для глазури:

2 яичных белка

600 г сахарной пудры

пищевой краситель на ваш выбор

Способ приготовления:

1. Разогреть духовку до 170 C.

2. Смешать муку, соду, имбирь и корицу в миске. Затем добавить нарезанное кубиками сливочное масло и перемешать до состояния крошки. Добавить сахар.

3. Теперь добавить яйцо, золотой сироп и вымесить тесто.

4. Раскатать тесто толщиной 5 мм и специальными формочками вырезать будущие печенья.

5. Разложить печенье на пергаментную бумагу и выпекать на средней полке в течение 12-15 минут.

6. Перед тем, как нанести глазурь, остудить.

7. Взбить до гладкой консистенции яйцо и 600 г сахарной пудры и нанести поверх печенья.

8. Добавить иные элементы декора на свое усмотрение.