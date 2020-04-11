Кондитер королевы Елизаветы II поделился рецептом ее любимого пасхального печенья
11.04.2020, 17:16, Разное
По случаю приближающейся католической Пасхи кондитер Елизаветы II поделился с читателями официального сайта и блога королевской семьи в Instagram рецептом ее любимого пасхального печенья. И не просто рассекретил ингредиенты и способ приготовления, но и снял целый мастер-класс на камеру. Если вы захотите приготовить этих зайчиков дома, можете также сфотографировать получившийся результат и выложить в соцсети с хештегом #RoyalBakes.
Ингредиенты:
Для основы:
350 г муки
5 г соды
10 г молотого имбиря
5 г корицы
125 г несоленого сливочного масла
175 г коричневого сахара
1 яйцо
60 г золотого сиропа (светлой патоки)
Для глазури:
2 яичных белка
600 г сахарной пудры
пищевой краситель на ваш выбор
Способ приготовления:
1. Разогреть духовку до 170 C.
2. Смешать муку, соду, имбирь и корицу в миске. Затем добавить нарезанное кубиками сливочное масло и перемешать до состояния крошки. Добавить сахар.
3. Теперь добавить яйцо, золотой сироп и вымесить тесто.
4. Раскатать тесто толщиной 5 мм и специальными формочками вырезать будущие печенья.
5. Разложить печенье на пергаментную бумагу и выпекать на средней полке в течение 12-15 минут.
6. Перед тем, как нанести глазурь, остудить.
7. Взбить до гладкой консистенции яйцо и 600 г сахарной пудры и нанести поверх печенья.
8. Добавить иные элементы декора на свое усмотрение.
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