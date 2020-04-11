В Google оправдались за удаление с YouTube интервью с главврачом Коммунарки

11.04.2020, 17:16, Новости дня

В пресс-службе Google назвала ошибочным решение об удалении с видеохостинга YouTube ролика с интервью главврача Коммунарки Денисом Проценко журналисту Антону Красовскому. В настоящее время ролик восстановили.

«В условиях ограниченных ресурсов было принято ошибочное решение. Видео сейчас восстановлено», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы компании.

Ранее сообщалось, что YouTube удалил набравшее 3 млн просмотров интервью главного врача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко журналисту Антону Красовскому с официального канала «RT на русском».

Напомним, что у 44-летнего Проценко ранее был подтвержден диагноз коронавирус. Болезнь протекает не в тяжелой форме, главврач соблюдает карантин в своем кабинете и продолжает работать в дистанционном режиме.

В России предлагали наградить Проценко званием Героя России. Как отмечала в комментарии газете ВЗГЛЯД врач-инфекционист из Сургута Елизавета Магомедова, главврач Коммунарки «самоотверженно работает на самом трудном участке, не жалея ни себя, ни свое здоровье».

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