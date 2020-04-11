 

В Google оправдались за удаление с YouTube интервью с главврачом Коммунарки

11.04.2020, 17:16, Новости дня

В пресс-службе Google назвала ошибочным решение об удалении с видеохостинга YouTube ролика с интервью главврача Коммунарки Денисом Проценко журналисту Антону Красовскому. В настоящее время ролик восстановили.

«В условиях ограниченных ресурсов было принято ошибочное решение. Видео сейчас восстановлено», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы компании.

Ранее сообщалось, что YouTube удалил набравшее 3 млн просмотров интервью главного врача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко журналисту Антону Красовскому с официального канала «RT на русском».

Напомним, что у 44-летнего Проценко ранее был подтвержден диагноз коронавирус. Болезнь протекает не в тяжелой форме, главврач соблюдает карантин в своем кабинете и продолжает работать в дистанционном режиме.

В России предлагали наградить Проценко званием Героя России. Как отмечала в комментарии газете ВЗГЛЯД врач-инфекционист из Сургута Елизавета Магомедова, главврач Коммунарки «самоотверженно работает на самом трудном участке, не жалея ни себя, ни свое здоровье».

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.04 / В Нижегородской области произошел взрыв газа в жилом доме

16.03 / В ЮАР ввели режим общенационального бедствия из-за коронавируса

25.03 / На помощь Италии отправили 15-й самолет ВКС России

18.02 / Коронавирус против туризма: 10 стран, которые пострадают больше всего

25.02 / CNBC – коронавирус сорвал съёмки фильма «Миссия невыполнима — 7» в Италии

25.03 / Кремль передал регионам предложение о карантине для людей старше 65 лет

19.02 / Россия предостерегла от попыток саботажа Минских соглашений

12.02 / В России решили не отказываться от нового повышения пенсионного возраста

15.03 / ФИФА разрешила клубам не отпускать футболистов в сборные из-за коронавируса

17.02 / Вести.net: армия США будет использовать очки смешанной реальности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска