Мошенники рассылают СМС с требованием выплатить «штраф» за нарушение карантина

11.04.2020, 17:15, Новости дня

Четыре тысячи «нарушители» должны будут заплатить в течение 24 часов, в противном случае аферисты грозят уголовным преследованием.

Аферисты и мошенники никогда не дремлют, быстро ориентируясь в сложившейся ситуации. То, что они постараются заработать на карантине, можно было и не сомневаться. Эксперты специализирующейся на расследовании киберпреступлений компании Group-IB сообщают о новом виде мошенничества.

Как передает «Интерфакс», предприимчивые аферисты рассылают фальшивые уведомления об уплате штрафа за нарушение самоизоляции, которые рассылаются через смс и мессенджеры. В компании отмечают, что смс стали рассылать с 10 апреля. Причем, в сообщении указаны фамилия, имя и даже отчество получателя.

В сообщении указывается, что нарушение определено по геолокации. Для убедительности указана соответствующая статья (20.6.1 КоАП РФ). А для того, чтобы не особо раздумывали, требуют оплатить 4 тысячи рублей (согласно постановлению ФСИН №168-322 от 10-04-20 года) в течение 24 часов.

Ну, и чтоб никаких сомнений не возникло грозят возбуждением уголовного дела – по статье 236 УК РФ и ст.6.3.КоАП РФ. Еще раньше мошенники подсуетились и стали рассылать письма тем россиянам, которые вынуждены были сдать авиабилеты из-за пандемии коронавируса. Так вот их обещают вернуть деньги за билеты, только для этого необходимо назвать данные своей банковской карточки.