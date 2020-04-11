 

Кремль: потепления между Москвой и Вашингтоном нет, в США господствует русофобия

11.04.2020, 17:15, Новости дня

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 11 апреля высказал позицию Кремля по вопросу текущих отношений с США. В разгар чудовищной пандемии коронавируса было бы логично сплотиться всем странам, хотя бы временно забыть обиды отказаться от взаимных санкций. РФ уже продемонстрировала свою готовность помогать и сотрудничать в борьбе с COVID-19, отправляя в США и другие страны самолеты […]

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 11 апреля высказал позицию Кремля по вопросу текущих отношений с США.

В разгар чудовищной пандемии коронавируса было бы логично сплотиться всем странам, хотя бы временно забыть обиды отказаться от взаимных санкций. РФ уже продемонстрировала свою готовность помогать и сотрудничать в борьбе с COVID-19, отправляя в США и другие страны самолеты с врачами и медицинским оборудованием.

Но увы, США так и не потеплели по отношению к России, сообщил Песков. На рабочем уровне в США господствует русофобия, заявил он.

По мнению президента Владимира Путина, в сложившейcя ситуации США должны отказаться от нелепых стереотипов. РФ и США должны помогать друг другу, озвучил Песков позицию главы государства.

При этом Путин и Трамп способны конструктивно вести диалог, понимают необходимость совместных действий, что доказала ситуация с нефтью. Нефтяные государства сумели договориться о снижении объемов добычи, что должно привести в росту цен на нефть, а следовательно скорее всего и к укреплению рубля.

Общаясь с журналистами 11 апреля Дмитрий Песков коснулся и темы борьбы с коронавирусной инфекцией в России. Напомним, что в Росси за сутки к 11 апреля заразилось 1667 человек, всего инфицировано 13584 человек.

«Если бы указ Путина о режиме самоизоляции не был подписан, РФ могла бы оказаться под угрозой огромного роста числа инфицированных Сovid-19», – отметил Песков. Он добавил, что в течение пары недель станет понятно, приблизилась ли страна к пику заболеваемости коронавирусом.

Песков также сообщил, что у Путина «отменное» здоровье, что видно по его рабочему графику.

Относительно мероприятий в Москве пресс-секретарь президента сообщил, что решений о переносе Парада Победы и других праздничных мероприятий пока не принималось. Юбилей Победы будет отмечаться обязательно, заверил Песков, но, возможно, не 9 мая, а позже.

Напомним, что Москва начинает ужесточение карантинных мер. В столице вводятся цифровые пропуска. На въезде в столицу выставлены блокпосты, полицейские спрашивают водителей о цели поездки.

Ранее глава Минздрафа РФ Михаил Мурашко разгромил россиян за безответственность.

Ежедневно “Блокнот” публикует подробную сводку по динамике развития коронавирусной пандемии.



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