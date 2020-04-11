 

Скорые помощи с коронавирусными пациентами выстроились в колоссальную пробку в Подмосковье

11.04.2020, 17:15, Новости дня

Бригадам приходилось ждать по 12 часов, сообщает Life.

Пользователи Сети с 10 апреля присылают видео и фото из города Химки (Московская область). Там, возле клинического центра Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) образовалась колоссальная пробка из машин скорой помощи.  В частности машины стояли на выезде из посёлка Машкинские холмы.

Издание Life пишет, что у здания скопились десятки автомобилей с больными, у которых диагностирована пневмония и подозревают COVID-19. По данным Life, машина приходилось стоять с пациентами до 12 часов.

Причиной стал огромный поток пациентов с коронавирусом, сообщил 11 апреля оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Всех пациентов с подозрением на COVID-19 поместят в стационар и окажут необходимую помощь, заверили в оперштабе.

Ранее стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин решил ужесточить карантинные меры в столице, ведя систему цифровых пропусков. На въезде в город установили блокпосты, всех водителей проверяет полиция. Суровые меры вызваны тем, что москвичи нарушают режим самоизоляции, заявила заммэра Анастасия Ракова. А глава Минздрава Михаил Мурашко отругал всех россиян за безответственность.

Каждый день “Блокнот” публикует подробные данные о статистике распространения коронавирусной инфекции.



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