Мошенники рассылают лживые оповещения о «штрафах» за нарушение карантина

11.04.2020, 17:09, Разное

Злоумышленники принялись рассылать лживые оповещения о денежных штрафах за якобы нарушение карантина из-за пандемии коронавируса. Об этом свидетельствуют данные сотрудников компании Group-IB, которая занимается расследованием киберпреступлений.

Такие сообщения аферисты рассылали людям через мессенджеры и SMS, указывая при этом личные приватные данные получателя сообщения. Одно из них отправили 10 апреля, в нем мошенники будто бы по приказанию ФСИН и под угрозой открытия уголовного дела потребовали оплатить штраф, выполнив перевод материальных средств на номер некоего жителя Сибири. В случае совершения звонка осуществлялся перевод на несуществующую справочную службу МВД России. От «нарушителей» режима карантина при коронавирусе требовалось заплатить 4000 рублей.

Градоначальник Москвы Сергей Собянин поставил собственную подпись под указом, который затрагивает ужесточение ответственности за нарушение самоизоляции в городе. За первое нарушение установлено наказание в виде материального штрафа в сумме 4000 рублей, при рецидиве она увеличивается еще на одну тысячу рублей.