«Умоляем, оставайтесь дома»: Валерия озвучила «крик души» всех врачей

11.04.2020, 17:09, Разное

Во время одного из онлайн-концертов в поддержку медицинских работников российская певица Валерия поняла, что хотели бы сказать они в своем обращении к людям. «Оставайтесь дома!» — призвали бы медики своих соотечественников.

Певица отмечает, что ни цифры погибших от страшного коронавируса, ни количество тех, кто ушёл в расцвете сил, выполняя свой долг, не позволяют отдельным людям до конца осознать опасность пандемии. Вместе с тем у них ведь тоже есть семьи и дети, к которым медсестры и врачи хотели бы спокойно вернуться после работы. Безразличие к окружающим людям, как и к собственному здоровью, в любую минуту может стать серьёзной проблемой, которая будет уже касаться лично. Собирая застолья, гуляя по городу, люди проявляют не просто эгоизм, а настоящее бессердечие.

Остаться дома сегодня очень важно, если человек не обязан быть на работе. Комментарии некоторых подписчиков в аккаунте Валерии убеждают, что некоторые все-таки остаются глухи к призывам. Большинство же поддерживает певицу словами, но последуют ли они им на деле, проверить сложно.