ВОЗ изучает сообщения о повторных положительных тестах у выздоровевших пациентов с COVID-19

11.04.2020, 16:55, Новости дня

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изучает сообщения о том, что у некоторых пациентов, переболевших СOVID-19 и получивших отрицательный результат при тестировании после выздоровления, во время выписки из больницы снова фиксируют наличие вируса в организме при повторном тестировании.

В пятницу власти Южной Кореи сообщили о том, что повторные анализы 91 пациента, которые считались выздоровевшими, неожиданно оказались положительными. Чон Ен Кён, директор Центров по контролю и профилактике заболеваний Республики Корея, в беседе с журналистами предположил, что речь в данном случае может идти о «реактивации» вируса в организме, а не о повторном заражении.

Комментируя вопрос Reuters о сообщениях из Сеула, представители ВОЗ сказали: «Мы знаем о сообщениях о людях, тесты ПЦР (полимеразной цепной реакции) которых сначала дали отрицательный результат на COVID-19, а через несколько дней снова оказались положительными».

«Мы тесно сотрудничаем с нашими клиническими экспертами и прилагаем все усилия, чтобы получить больше информации об этих отдельных случаях. Важно убедиться, что при сборе образцов для тестирования пациентов процедуры выполняются должным образом», – говорится в сообщении.

Согласно руководству ВОЗ по клиническому ведению, пациент может быть выписан из больницы после двух последовательных отрицательных результатов с интервалом не менее 24 часов.

По данным исследований, период между появлением симптомов и клиническим выздоровлением пациентов с COVID-19 в легкой форме обычно составляет две недели, добавили в ВОЗ.

«Мы знаем, что некоторые пациенты продемонстрировали ПЦР-положительную реакцию после клинического выздоровления, но нам нужно провести систематический сбор образцов у выздоровевших пациентов, чтобы лучше понять, в течение какого времени вирус остается в организме», – говорится в сообщении.

Представители органов здравоохранения Южной Кореи заявили в пятницу, что окончательные выводы о причинах этого явления пока не сделаны. Эпидемиологическое расследование все еще продолжается.

«Поскольку COVID-19 является новым заболеванием, нам необходимо больше эпидемиологических данных, чтобы сделать какие-либо выводы о характере распространения вируса», – говорится в заявлении ВОЗ.