Принцесса Швеции Мадлен, княгиня Монако Шарлен и другие монархи поделились новыми фото по случаю Пасхи

11.04.2020, 16:54, Разное

Завтра, 12 апреля, католический мир будет праздновать Пасху, правда, из-за пандемии коронавируса богослужения и торжества, связанные с ней, или пройдут в онлайн-формате, или уже отменены. Члены королевских семей, которые обычно в этот день собирались все вместе, приветствовали подданных по пути на службу и участвовали в публичных мероприятиях, в 2020-м ограничатся лишь поздравлениями в социальных сетях. Яркий тому пример – монаршее семейство Швеции. Несколько минут назад на их официальной Instagram-странице появился ролик, в котором король Карл Густав и королева Соня созваниваются со своими детьми и их семьями – кронпринцессой Викторией и принцем Даниэлем, принцессой Мадлен и Крисом О’Нилом, принцем Карлом Филиппом и принцессой Софией – по видеосвязи и поздравляют друг друга с наступающим праздником. Также отдельные посты появились на страничках Мадлен и Карла Филиппа.

Желаем вам счастливой Пасхи! В связи с текущей ситуацией поздравляем друг друга в таком формате. Смотрите видео в аккаунте @kungahuset, – написали Карл Филипп и София.

Счастливой Пасхи! @kungahuset выложил короткий ролик о том, как наша семья поздравила друг друга с этим праздником, – написала Мадлен, которая проживает со своей семьей во Флориде.

Пасхальные празднования в режиме онлайн. Многие из нас в этом году не смогут встретиться с любимыми в такой праздник. Королевская семья также следует всем предписаниям врачей и не будет встречать всем составом Пасху. Однако у нас есть современные технологии, которые позволяют увидеть друг друга. Именно так поступили мы еще в начале этой недели и записали данный ролик. Счастливой Пасхи, – говорится на странице дворца.

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Публикация от Kungahuset (@kungahuset)11 Апр 2020 в 12:28 PDT

Также с поздравлением к подданным и просто поклонникам обратились князь Монако Альбер II и княгиня Шарлен. На странице последней сегодня появилась серия снимков их 5-летних близнецов – принца Жака и принцессы Габриэллы, которые сажают растения в саду и позируют на фоне пасхальных украшений.

Посылаем лучи здоровья и любви всему миру. Мы очень по вам скучаем, но скоро увидимся! Счастливой Пасхи, – написала Шарлен.