 

СК начал проверку больницы в Уфе, где 170 человек заразились коронавирусом

11.04.2020, 16:53, Новости дня

Заправка газгольдеров и доставка газаСледственное управление СК РФ по Республике Башкортостан начало проверку больницы в Уфе, где 170 человек заразились коронавирусом.

Как говорится в сообщении ведомства, проверка проводится по признакам халатности (статья 293 УК РФ) “по факту возможного непринятия своевременных мер” руководством больницы.

Республиканская клиническая больница имени Куватова в Уфе была закрыта на карантин 6 апреля, когда у одной из умерших пациенток обнаружили COVID-19. Вскоре после этого глава Минздрава Башкирии Максим Забелин объявил, что коронавирус подтвердился у 170 человек, в том числе у медперсонала.

8 апреля заведующая отделением ревматологии больницы Римма Камалова сообщила в интервью Idel.Реалиям, что рост числа заболевших пневмонией, которые поступали в больницу, начался за две недели до закрытия на карантин, однако все это время у врачей не было возможности провести тесты на коронавирус и подтвердить, что пневмония вызвана COVID-19.

По данным на 11 апреля, общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 13 584 человек, в том числе 8552 – в Москве.

 



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