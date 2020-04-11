Муфтий Ингушетии с положительным тестом на коронавирус умер в больнице

11.04.2020, 16:53, Новости дня

Муфтий Ингушетии Абдурахман Мартазанов умер в больнице в субботу, первичный тест показал у него наличие коронавируса, сообщили в региональном минздраве.

«К сожалению, муфтий скончался сегодня днем. Он был доставлен в больницу вчера, и первый взятый у него анализ подтвердил наличие коронавирусной инфекции», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Ранее СМИ сообщали, что муфтия госпитализировали в больницу с подозрением на коронавирус. Он был в тяжелом состоянии, ему подключили кислород.