Инсайдер: “Новая беспроводная зарядка AirPower от Apple основывается на процессоре A11”

11.04.2020, 16:53, Разное

Инсайдер пояснил о том, что компания Apple не оставила попыток выпустить на рынок устройство AirPower. Новая беспроводная зарядка от “яблочного” бренда будет основываться на процессоре A11, и это позволит решить известные проблемы.

В 2017 году представителями Apple была презентована собственная беспроводная зарядка, получившая название AirPower. Несмотря на необходимость данного устройства в товарной линейке, в Купертино не смогли создать качественный товар, и через 19 месяцев, признав неудачу, объявили о сворачивании проекта. Официальной причиной изъятия девайса из продажи стало именно его качество, не отвечающее высоким требованиям бренда.

Тем не менее недавно выяснилось, что данный проект свернули не окончательно. На протяжении долгих месяцев инженеры решали проблему перегрева устройства при зарядке нескольких гаджетов одновременно и, как информирует инсайдер, нашли способ исправить неполадку. По его словам, у американской компании уже готов рабочий прототип нового зарядного устройства, созданный командой Sharing and Proximity, имеющего индекс C68. Его основой стал процессор A11, применяющийся во флагманском смартфоне iPhone X.

Сетевой информатор отмечает, при изучении перегрева специалисты установили, он происходил из-за недостаточного поля зарядки для “умных” часов Apple Watch, и особенностей взаимодействия наручного устройства и зарядного модуля. Теперь все перегрузки будет контролировать мощный чип, рассчитывая положение часов на плоскости и фокусируя электромагнитное поле.