Вирусолог предрек новую эпидемию после отмены карантина

11.04.2020, 16:48, Новости дня

Отмена ограничительных мер, принятых в разных странах с целью предотвращения распространения коронавируса, может спровоцировать новую эпидемию COVID-19, сообщил профессор Ганноверского института вирусологии Томас Шульц в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус – 2» на телеканале «Россия 1».

«Я, к сожалению, не могу дать отбой тревоги. У нас есть серьезные опасения, что после того, как число инфицированных значительно упадет, а это произойдет в ближайшие два-три месяца, ограничения будут отменены. В результате мы снова столкнемся с эпидемией», – приводит его слова РИА «Новости».

Шульц считает, что правительствам разных стран придется возвращаться к ограничительным мерам в течение этого и следующего года, чтобы предотвратить повторение нынешнего сценария.

Доктор Александр Мясников ранее высказал мнение, что после окончания пандемии коронавирус не пропадет навсегда.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.