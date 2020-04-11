 

Москва отреагировала на заявления Вашингтона о приостановке выделения денег ВОЗ

11.04.2020, 16:48, Новости дня

Москва надеется, что заявления США о пересмотре выделяемых Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) средств и критика организации не подорвут ее работу, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков в эфире Первого канала напомнил, что по итогам саммита G20 был принят документ, в котором страны-участники выразили «поддержку и укрепление мандата ВОЗ в координации реагирования» на пандемию, передает ТАСС.

«По прошествии одной недели (после саммита) мы с вами услышали заявления из Вашингтона о том, что Вашингтон может прекратить выплаты ВОЗ. По всей видимости, это не совсем коррелируется с той приверженностью, которая была артикулирована по итогам саммита «двадцатки». <…> Надеемся, что это все-таки никоим образом не будет подрывать работу ВОЗ, потому что сейчас ВОЗ делает очень много», – отметил представитель Кремля.

По его мнению, государства должны более эффективно поддерживать ВОЗ, чтобы она смогла более эффективно реагировать на угрозы в будущем.

Напомним, Вашингтон объявил о приостановке взносов в бюджет ВОЗ со стороны США, на что директор европейского подразделения ВОЗ ответил негативно: нельзя урезать финансирование Всемирной организации здравоохранения в период острой фазы борьбы с пандемией коронавируса.



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