На канале «Россия 1» начался концерт в поддержку борьбы с коронавирусом

11.04.2020, 16:48, Новости дня

В субботу, 11 апреля, в 17.00 мск на телеканале «Россия 1» начался уникальный творческий марафон «Мы вместе». Впервые на легендарной сцене Большого театра артисты выступают в совершенно пустом зале перед миллионами телезрителей.

В марафоне примут участие Юрий Башмет, Сергей Полунин, Светлана Захарова, Борис Березовский, Тамара Гвердцители, Вадим Репин, Владимир Машков, Сергей Гармаш, Михаил Боярский, Дмитрий Певцов, Евгений Миронов, Константин Райкин, Александр Петров и другие отечественные звезды, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Как сообщали организаторы, на языке искусства музыканты, танцовщики и актеры выразят общую солидарность, надежду и благодарность тем, кто рискует каждый день своим здоровьем, выполняя профессиональный и человеческий долг. «Творческий марафон «Мы вместе» посвящен врачам, которые героически сражаются за жизни тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией, волонтерам, взявшим на себя заботу о людях из группы риска, и всем, кто соблюдает сейчас режим самоизоляции», – говорится в сообщении.

В концерте «Мы вместе» прозвучат современные популярные песни и классические произведения.

Концерт, организаторами которого выступили телеканал «Россия 1» и Большой театр при поддержке Министерства культуры, продлится три часа.

Организаторами акции #МЫВМЕСТЕ выступили платформа DOBRO.RU, Общероссийский народный фронт, Ассоциация волонтерских центров и Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики».

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