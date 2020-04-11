 

«Умный туалет» может отслеживать состояние здоровья

11.04.2020, 16:30, Разное

Экскременты человека – источник ценных знаний о его здоровье. Ученые из Стэндфордского университета разработали «умный унитаз», который может обнаруживать отклонения от нормы в моче и кале. Новая технология описана в журнале Nature Biomedical Engineering.

Идея «унитаза-диагноста» и «умной туалетной бумаги» уже звучала в контексте изучения микробиоты кишечника. Изучение сливных вод дает много информации о том, чем болеют люди на определенных территориях и какие лекарства они принимают. Недавно ученые предложили отслеживать по сточным водам заболеваемость COVID-19.

В исследовании нового «умного унитаза» принял участие 21 человек. Автор новой разработки Санджив Гамбир (Sanjiv Gambhir) сообщил New Atlas, что он занимался этим проектом 15 лет, и сначала коллеги посмеивались над его идеями.

Новая технология может монтироваться на старые унитазы. В комплект входит камера, которая требуется для получения информации о консистенции кала и скорости мочи. Для химического анализа мочи приспособление содержит аналитические полоски, они может обнаруживать 10 биомаркеров различных болезней, включая рак мочевого пузыря и почечную недостаточность.

Испытания «умного унитаза» проходили несколько месяцев. У исследователей была подробная информация о состоянии здоровья участников исследования, они сопоставляли его с показаниями прибора.

В будущем ученые хотят, чтобы их разработка могла использоваться с мобильным приложением, которое при необходимости передавало бы информацию врачу.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.03 / Экс-супруга Эдуарда Лимонова Екатерина Волкова посмертно призналась ему в любви

23.02 / Россия и Беларусь договорились по нефти. Кто победил?

21.02 / 5 причин посмотреть сериал с Дэвидом Швиммером “Разведка”

06.04 / Вооруженная банда напала на жителя Воскресенска

16.02 / Последствия отмены MWC: Что ждет телефоны, которые должны были представить на выставке

11.04 / Мнение: Коронавирус и экологическая катастрофа

10.04 / Скандалы: Секреты Генриха Гимлера отыскали в Подольске

07.04 / Роскачество составило рейтинг наиболее безопасных и прочных смартфонов на рынке РФ

14.03 / Дима Билан посетил премьеру мультфильма «Тролли» со своим крестным сыном

13.03 / #Поуши. Архитектурные решения уличных туалетов в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска