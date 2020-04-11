Подсчитано сокращение вредных выбросов от самолетов из-за коронавируса

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11.04.2020, 16:30, Новости дня

Объем вредных выбросов самолетов в мире сократился почти на треть, пишет Financial Times.

Издание изучило данные 6 млн перелетов с помощью сервиса по отслеживанию за положением воздушных судов в реальном времени и подсчитало, что в мире отменили около 1 млн авиарейсов, передает ТАСС.

По подсчетам журналистов, благодаря такому сокращению в воздух не попали 28 млн тонн диоксида углерода. Это означает сокращение выбросов на 31% по сравнению с мартом 2019 года.

Аналитик финского Центра исследований энергии и чистого воздуха Лаури Милливирта отметил, что подобные сокращения не были зафиксированы даже после терактов в США 11 сентября 2001 года и после извержения вулкана Эйяфьятлайокудль в Исландии в 2010 году.

«Ни одно из этих событий не имело такого огромного влияния на объемы глобальных авиаперелетов, как кризис с коронавирусом, что делает нынешние события беспрецедентными», – сказал эксперт.

Напомним, Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) заявила, что ограничения на международные перевозки и поездки в течение трех последующих месяцев лишат работы 25 млн человек.



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