Ученые: Коронавирус по-разному мутировал в различных точках планеты

11.04.2020, 16:30, Разное

Коронавирус нового типа Covid-19 по мере своего продвижения через страны и континенты трижды мутировал. К такому выводу пришли исследователи из Кембриджа.

Ученые изучили данные из 160 геномов и выявили разные варианты коронавируса, обозначенные как A B и C. Первый не оказался преобладающим в Ухане, тогда как его переносчиками считали летучих мышей. Инфекцию зафиксировали в действительности у некоторых больных в КНР, но самое большое распространение она получила в Австралии и США. В Китае «исходник» оперативно мутировал в тип B, он и спровоцировал пандемию. Второй вид специалисты обнаружили у большей части пациентов в странах Восточной Азии, но за ее пределы он не вышел.

В Европе распространение получил тип C, хотя в некоторых государствах доминировал вид B, а C диагностировали у первых пострадавших в Британии, Италии, Швеции и Франции. Он в полной мере отсутствует в выборке геномов на материковой части КНР, единичные эпизоды отметили в Южной Корее, Гонконге и Сингапуре.

По словам исследователей из Кембриджа, коронавирус будет изменяться далее. Это крайне необходимо ему для преодоления иммунной системы, имеющей отличия у различных этносов. Такие поведенческие действия были подтверждены локализацией B в Азии, где для выхода за пределы восточных ее рубежей ему пришлось мутировать.