Врачи заявили, что коронавирус пришел навсегда

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11.04.2020, 16:30, Новости дня

После окончания пандемии коронавирус не пропадет навсегда, считает врач Александр Мясников.

«COVID-19 теперь уже пришел навсегда, он больше не уйдет. Как его собратья коронавирусы вызывают ОРЗ во всем мире, так и он присоединился к этим шести видам человеческого коронавируса, и теперь у нас их семь», – сказал Мясников эфире передачи «Соловьев LIVE», передает РИА «Новости».

Эксперт отметил, что россиян, как и население других стран, ждет новая волна инфекции. При этом в будущем у человечества выработается иммунитет, и заболевание станет менее опасным, сказал Мясников.

Напомним, число людей с положительным результатом теста на коронавирус в мире превысило 1,5 млн, более 92 тыс. человек умерли.



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