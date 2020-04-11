Врачи заявили, что коронавирус пришел навсегда

11.04.2020, 16:30, Новости дня

После окончания пандемии коронавирус не пропадет навсегда, считает врач Александр Мясников.

«COVID-19 теперь уже пришел навсегда, он больше не уйдет. Как его собратья коронавирусы вызывают ОРЗ во всем мире, так и он присоединился к этим шести видам человеческого коронавируса, и теперь у нас их семь», – сказал Мясников эфире передачи «Соловьев LIVE», передает РИА «Новости».

Эксперт отметил, что россиян, как и население других стран, ждет новая волна инфекции. При этом в будущем у человечества выработается иммунитет, и заболевание станет менее опасным, сказал Мясников.

Напомним, число людей с положительным результатом теста на коронавирус в мире превысило 1,5 млн, более 92 тыс. человек умерли.