Стертап Leap Motor выпустил «аналог электрокара Smart»

11.04.2020, 16:30, Разное

Очередным автомобилем молодой китайской компании Leap Motor стал микромобиль под названием T03. Электрокар внешне напоминает другую ее модель Smart.

Предстоящий электрокар ВAIC тоже стилизован под указанный выше транспорт, что стало неким китайским стандартом. В салоне новой машины серого цвета свободно могут вместиться четыре человека, на вид она непритязательна и проста. Консоль обладает двумя планшетами с демонстрацией интерфейса Leap On с объединенным управлением систем T03, в том числе навигации и ездовых настроек. Операционная система получила от разработчиков алгоритм искусственного интеллекта с голосовым ассистентом. Также стоит отметить присутствие микроволнового радара, трех камер и 11 ультразвуковых датчиков, благодаря чему китайский «аналог Smart» способен срочно тормозить и самостоятельно удерживаться в полосе.

Под капотом Leap T03 работает мотор, который генерирует 75 лошадиных сил, имеются в наличии два аккумулятора на выбор: на 30 и 38 кВтч. Продажи второго автомобиля, произведенного стартапом, в КНР начнутся в мае, с 10 апреля открыт предварительный заказ на сайте компании. Первые покупатели получат хорошую скидку на сервисную программу содействия на дороге. Стоимость данного транспортного средства составляет 840 000 рублей.