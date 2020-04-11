Неизвестные «заминировали» шесть самолетов в России

11.04.2020, 16:16, Новости дня

Неизвестные сообщили о «минировании» шести самолетов, направляющихся в Москву и вылетающих из нее, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Поступила анонимная информация о «минировании» шести воздушных судов, находящихся в воздухе, летящих в Москву и из Москвы», – сказал собеседник ТАСС.

Ложные сообщения об угрозе взрыва на самолетах начали поступать с 3 марта, за это время были «заминированы» более 80 рейсов. К поиску злоумышленников привлекли спецслужбы.