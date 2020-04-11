 

Часть малого бизнеса освободили от арендной платы за госимущество

11.04.2020, 16:16, Новости дня

Некоторых представителей малого и среднего бизнеса освободят от уплаты аренды федерального имущества за три месяца, соответствующее распоряжение дало правительство.

От уплаты освободили предприятия и организации в сфере авиа- и автоперевозок, культуры и организации досуга, физкультуры и спорта, туризма, гостиничного бизнеса, общественного питания, дополнительного образования, а также бытовых услуг (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты), передает РИА «Новости».

Эта мера будет действовать на протяжении апреля, мая и июня.

Ранее президент Владимир Путин определил российские компании, которым власти в связи с кризисом из-за коронавируса должны помогать в первую очередь. Также глава государства заявил, что нельзя останавливать экономику и работу системообразующих предприятий страны.



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